Прискорювач Super Heavy загорівся під час випробувань. Маск прокоментував інцидент

Прискорювач Super Heavy охопило полум’ям під час нещодавніх випробувань. Ілон Маск прокоментував стан ракети-носія після інциденту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Ілона Маска.

Під час випробувань ракету-носія Super Heavy Booster 7 охопило полум’я. Пожежу швидко здолали, однак майданчик було тимчасово закрито з метою безпеки.

Під час останньої перевірки було підтверджено, що прискорювач в порядку, а основну увагу приділять перевірці двигунів.

"Щойно був на місці випробувань прискорювача Super Heavy. Ушкодження здаються незначними, але нам потрібно оглянути усі двигуни", - пише Маск.

Зазначимо, що випробування проходили в рамках підготовки системи Starship до її першого орбітального польоту, який був запланований на липень поточного року.