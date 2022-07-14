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Прискорювач Super Heavy загорівся під час випробувань. Маск прокоментував інцидент

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Четвер 14 липня 2022 12:32
Прискорювач Super Heavy загорівся під час випробувань. Маск прокоментував інцидент Фото: Ілон Маск, засновник компаній "SpaceX" (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Прискорювач Super Heavy охопило полум’ям під час нещодавніх випробувань. Ілон Маск прокоментував стан ракети-носія після інциденту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Ілона Маска.

Під час випробувань ракету-носія Super Heavy Booster 7 охопило полум’я. Пожежу швидко здолали, однак майданчик було тимчасово закрито з метою безпеки.

Під час останньої перевірки було підтверджено, що прискорювач в порядку, а основну увагу приділять перевірці двигунів.

"Щойно був на місці випробувань прискорювача Super Heavy. Ушкодження здаються незначними, але нам потрібно оглянути усі двигуни", - пише Маск.

Зазначимо, що випробування проходили в рамках підготовки системи Starship до її першого орбітального польоту, який був запланований на липень поточного року.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що SpaceX виконала черговий успішний запуск ракетоносія Falcon 9 та вивела на орбіту ще 46 супутників Starlink.

Також нещодавно телескоп NASA Hubble сфотографував спіральну галактику CGCG 396-2, яка розташована у сузір'ї Оріон.

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