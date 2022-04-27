Ускорить победу. У Зеленского настойчиво просят ЕС ввести санкции против "Газпромбанка"

Глава Офиса президента Андрей Ермак считает необходимым расширить санкции против России, включив в санкционный план "Макфола-Ермака", "Газпромбанк".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram.
"В санкционном плане "Макфола-Ермака" мы предлагаем нашим союзникам ввести ограничения именно против "Газпромбанка". Нужно обескровить российскую финансовую систему, не говоря уже об отказе от оплаты энергоресурсов в рублях", - пишет он.
Ермак добавил, что по данным Bloomberg, уже 10 европейских покупателей энергоресурсов открыли спецсчет в "Газпромбанке", который до сих пор не попал под санкции.
"Сегодня это важный вопрос для ускорения победы над россией", - подчеркивает Ермак.
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