Ускорить победу. У Зеленского настойчиво просят ЕС ввести санкции против "Газпромбанка"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram.

"В санкционном плане "Макфола-Ермака" мы предлагаем нашим союзникам ввести ограничения именно против "Газпромбанка". Нужно обескровить российскую финансовую систему, не говоря уже об отказе от оплаты энергоресурсов в рублях", - пишет он.

Ермак добавил, что по данным Bloomberg, уже 10 европейских покупателей энергоресурсов открыли спецсчет в "Газпромбанке", который до сих пор не попал под санкции.

"Сегодня это важный вопрос для ускорения победы над россией", - подчеркивает Ермак.