RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Пришвидшити перемогу. У Зеленського наполегливо просять ЄС запровадити санкції проти "Газпромбанку"

Фото: голова Офісу президента Андрій Єрмак (president.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Голова Офісу президента Андрій Єрмак вважає за необхідне розширити санкції проти Росії, включивши в санкційний план "Макфола-Єрмака", "Газпромбанк".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення в Telegram.

"У санкційному плані "Макфола-Єрмака" ми пропонуємо нашим союзникам ввести обмеження саме проти "Газпромбанку". Потрібно знекровити російську фінансову систему, не кажучи вже про відмову від оплати енергоресурсів у рублях", - пише він.

Єрмак додав, що за даними Bloomberg, вже 10 європейських покупців енергоресурсів відкрили спецрахунки в "Газпромбанку", який до цього часу не потрапив під санкції.

"Сьогодні це важливе питання для пришвидшення перемоги над росією", - наголошує Єрмак.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Санкції проти РосіїАндрій ЄрмакОфіс президентаВійна в Україні