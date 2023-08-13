Сонячно, а місцями до +32: прогноз погоди в Україні на завтра

По усій території України, завтра, 14 серпня, очікується сонячна погода з невеликою хмарністю. Температура повітря прогріється до 32 градусів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.
"Невелика хмарність.Без опадів.Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.", - пише пресслужба.
Температура:
Фото: прогноз погоди на 14 серпня (facebook.com/UkrHMC)
"Невелика хмарність, без опадів.Вітер західний, 3-8 м/с", - пише пресслужба.
Температура в області вночі +13 - +18, вдень +27 - +32, а в Києві - вночі +14 - +16, вдень +30.
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