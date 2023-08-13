Солнечно, а местами до +32: прогноз погоды в Украине на завтра

На всей территории Украины, завтра, 14 августа, ожидается солнечная погода с небольшой облачностью. Температура воздуха прогреется до 32 градусов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.
"Небольшая облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с", - пишет пресс-служба.
Температура:
Фото: прогноз погоды на 14 августа (facebook.com/UkrHMC)
"Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с", - пишет пресс-служба.
Температура в области ночью +13 - +18, днем +27 - +32, а в Киеве - ночью +14 - +16, днем +30.
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