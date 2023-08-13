Сонячно, а місцями до +32: прогноз погоди в Україні на завтра

По усій території України, завтра, 14 серпня, очікується сонячна погода з невеликою хмарністю. Температура повітря прогріється до 32 градусів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"Невелика хмарність.Без опадів.Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.", - пише пресслужба. Температура: на заході коливатиметься від +14 до +17 вночі й від +28 до +31 вдень;

на півночі коливатиметься від +13 до +16 вночі й від +26 до +31 вдень;

на півдні коливатиметься від +16 до +20 вночі й від +28 до +31 вдень;

на сході коливатиметься від +13 до +19 вночі й від +26 до +31 вдень. Фото: прогноз погоди на 14 серпня (facebook.com/UkrHMC) Погода в Києві та області "Невелика хмарність, без опадів.Вітер західний, 3-8 м/с", - пише пресслужба. Температура в області вночі +13 - +18, вдень +27 - +32, а в Києві - вночі +14 - +16, вдень +30.