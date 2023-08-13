Солнечно, а местами до +32: прогноз погоды в Украине на завтра

На всей территории Украины, завтра, 14 августа, ожидается солнечная погода с небольшой облачностью. Температура воздуха прогреется до 32 градусов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.

"Небольшая облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с", - пишет пресс-служба. Температура: на западе будет колебаться от +14 до +17 ночью и от +28 до +31 днем;

на севере будет колебаться от +13 до +16 ночью и от +26 до +31 днем;

на юге будет колебаться от +16 до +20 ночью и от +28 до +31 днем;

на востоке будет колебаться от +13 до +19 ночью и от +26 до +31 днем. Фото: прогноз погоды на 14 августа (facebook.com/UkrHMC) Погода в Киеве и области "Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с", - пишет пресс-служба. Температура в области ночью +13 - +18, днем +27 - +32, а в Киеве - ночью +14 - +16, днем +30.