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По усій Україні, окрім півдня, очікуються опади. Попереджають про ожеледь: погода на завтра

Фото: завтра, 10 лютого, по усій Україні, окрім півдня, очікуються опади(Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 10 лютого, по усій території України, окрім півдня, очікуються дощі та сніг. Також можлива ожеледиця на дорогах.

"Хмарно з проясненнями. Помірний, в Карпатах та на Закарпатті значний дощ; у північно-східних, вночі і у Черкаській, Київській та Житомирській областях сніг та дощ, ожеледь, на дорогах ожеледиця, місцями налипання мокрого снігу, на півдні країни без опадів", - пише пресслужба.

Вітер очікується південних напрямків, 7-12 м/с.

Температура:

  • на заході коливатиметься від 0 до +8 вночі й від +7 до +14 вдень;
  • на півночі коливатиметься від -6 до 0 вночі й від 0 до +3 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +4 до +8 вночі й від +10 до +14 вдень;
  • на сході коливатиметься від -2 до -4 вночі й від -1 до +5 вдень.

Фото: погода на 10 лютого (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Києві та області

"Хмарно з проясненнями. Мокрий сніг з переходом в дощ. Вночі та вранці ожеледь. На дорогах ожеледиця, місцями налипання мокрого снігу. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с", - пише пресслужба.

Очікується, що температура в Київській області вночі коливатиметься від +2 до -3, а вдень від +1 до +6. У Києві вночі від 0 до -2, а вдень від +1 до +3. 

Попередження про негоду 

Завтра очікується: 

в Карпатах та на Закарпатті значний дощ;

в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській, вночі та вранці і в Житомирській, Київській та Черкаській областях ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Фото: попередження про негоду (facebook.com/UkrHMC)

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