По усій території України оголосили повітряну тривогу: в чому причина

Де оголошена тривога

Станом на 13:20 мапа виглядає так:

Фото: карта тривог України (alerts.in.ua)

Що кажуть Повітряні сили

Повітряні сили попереджають про зліт російського винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка, який розташований у Нижньогородській області Росії. Нагадаємо про те, що літак є носієм ракет "Кинджал".

Перед цим, о 13:14, Повітряні сили заявляли про активність тактичної авіації ворога на сході й південному сході. Попереджали про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових регіонів.