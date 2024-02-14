По всей территории Украины объявили воздушную тревогу: в чем причина (отбой)

Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу. Предупреждают о взлете российского истребителя МиГ-31К, который является носителем ракет "Кинжал".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
Где объявлена тревога
По состоянию на 13:20 карта выглядит так:
Фото: карта тревог Украины (alerts.in.ua)
Что говорят Воздушные силы
Воздушные силы предупреждают о взлете российского истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка, расположенного в Нижегородской области России. Напомним о том, что самолет является носителем ракет "Кинжал".
Перед этим, в 13:14, Воздушные силы заявляли об активности тактической авиации врага на востоке и юго-востоке. Предупреждали об угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых регионов.
Отбой воздушной тревоги
По состоянию на 14:00, воздушная тревога удерживается только в Донецкой области.
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