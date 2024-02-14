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По всей территории Украины объявили воздушную тревогу: в чем причина (отбой)

Фото: по всей территории Украины объявили воздушную тревогу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу. Предупреждают о взлете российского истребителя МиГ-31К, который является носителем ракет "Кинжал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Где объявлена тревога

По состоянию на 13:20 карта выглядит так:

Фото: карта тревог Украины (alerts.in.ua)

Что говорят Воздушные силы

Воздушные силы предупреждают о взлете российского истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка, расположенного в Нижегородской области России. Напомним о том, что самолет является носителем ракет "Кинжал".

Перед этим, в 13:14, Воздушные силы заявляли об активности тактической авиации врага на востоке и юго-востоке. Предупреждали об угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых регионов.

Отбой воздушной тревоги 

По состоянию на 14:00, воздушная тревога удерживается только в Донецкой области.

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