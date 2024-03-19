По усій території України очікуються дощі, місцями попереджають про туман: погода на завтра

Завтра, 20 березня, в усіх областях України очікуються дощі, а вночі з мокрим снігом. Також у південних та західних областях можливий туман.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.
"Хмарно з проясненнями. Дощ, вночі з мокрим снігом, лише в більшості районів східних областей, вночі і на Київщині та Житомирщині без істотних опадів. У південних та західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с", - пише пресслужба.
Температура:
Фото: погода на 20 березня (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Києві та області
"Хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с", - пише пресслужба.
Очікується, що температура в Київській області очікується вночі від -2 до +3, а вдень від +3 до +8. У Києві тим часом вночі близько 0, а вдень від +5 до +7.
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