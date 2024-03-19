На всей территории Украины ожидаются дожди, местами предупреждают о тумане: погода на завтра

"Облачно с прояснениями. Дождь, ночью с мокрым снегом, только в большинстве районов восточных областей, ночью и в Киевской и Житомирской областях без существенных осадков. В южных и западных областях ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с", - пишет пресс-служба.

Температура:

на западе будет колебаться от -1 до +2 ночью и от +5 до +11 днем;

на севере будет колебаться от -1 до +3 ночью и от +5 до +9 днем;

на юге будет колебаться от 0 до +4 ночью и от +6 до +10 днем;

на востоке будет колебаться от 0 до +5 ночью и от +9 до +12 днем.

Фото: погода на 20 марта (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве и области

"Облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с", - пишет пресс-служба.

Ожидается, что температура в Киевской области ожидается ночью от -2 до +3, а днем от +3 до +8. В Киеве тем временем ночью около 0, а днем от +5 до +7.