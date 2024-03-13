По усій території України очікується дощ, місцями з мокрим снігом: погода на завтра

"Хмарно з проясненнями. Невеликий дощ, в Україні, крім півдня, з мокрим снігом (вдень у північній частині без істотних опадів). Вночі та вранці у більшості центральних та північних областей на дорогах подекуди ожеледиця", - пише пресслужба.

Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.

Температура:

на заході коливатиметься від 0 до +5 вночі й від +6 до +10 вдень;

на півночі коливатиметься від -1 до +2 вночі й від +4 до +8 вдень;

на півдні коливатиметься від +2 до +5 вночі й від +6 до +10 вдень;

на сході коливатиметься від -2 до +1 вночі й від +4 до +8 вдень.

Фото: погода на 14 березня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Києві та області

"Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий мокрий сніг, вдень без істотних опадів. Вночі та вранці на дорогах подекуди ожеледиця", - пише пресслужба.

Очікується, що температура в Київській області очікується вночі від -2 до +3, а вдень від +3 до +8. У Києві тим часом вночі близько 0, а вдень від +4 до +6.