По всей территории Украины ожидается дождь, местами с мокрым снегом: погода на завтра

Завтра, 14 марта, по всей территории Украины ожидаются дожди. В частности местами возможен мокрый снег.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.
"Облачно с прояснениями. Небольшой дождь, в Украине, кроме юга, с мокрым снегом (днем в северной части без существенных осадков). Ночью и утром в большинстве центральных и северных областей на дорогах местами гололедица", - пишет пресс-служба.
Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура:
Фото: погода на 14 марта (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Киеве и области
"Облачно с прояснениями. Ночью небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололедица", - пишет пресс-служба.
Ожидается, что температура в Киевской области ожидается ночью от -2 до +3, а днем от +3 до +8. В Киеве тем временем ночью около 0, а днем от +4 до +6.
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