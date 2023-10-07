На усій території Ізраїля ввели надзвичайний стан
Міністр національної безпеки Ітамар Бен-Гвір оголосив про введення надзвичайного стану по всій території Ізраїля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Haaretz.
"Міністр національної безпеки Бен-Гвір оголосив надзвичайний стан на всій території Ізраїлю і наказав залучити до роботи в поліції всіх добровольців", - пише видання.
Ранковий напад ХАМАСу на Ізраїль
Зранку терористи ХАМАСу атакували Ізраїль. Усе почалось з масштабного ракетного обстрілу по території країни. Пізніше бойовики зайшли до Сдероту - невеличкого міста в Південному окрузі.
Збройні сили Ізраїлю заявили, що терористи заплатять високу ціну. Також було розпочато контртерористичну операцію "Залізні мечі".
Прем'єр-міністр Ізраїля Беньямін Нетаньяху заявив про те, що його країна перебуває у "стані війни".
"Це не операція, не ескалація - це війна. І ми переможемо. ХАМАС заплатить за цю війну безпрецедентну ціну. Я розпорядився зачистити прикордонні населені пункти від терористів і провести мобілізацію резервістів", - додав Нетаньяху.
Згідно з останніми даними Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, наразі відомо про щонайменше 545 поранених осіб. Також є загиблі.
Усі подробиці ранкового нападу ХАМАСу на Ізраїль в режимі онлайн можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.