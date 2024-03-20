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По усій країні очікуються дощі, на півдні та заході туман: погода на сьогодні

Фото: погода в Україні 20 березня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 20 березня, по усій території України очікуються дощі, зокрема вночі з мокрим снігом. У південних та західних областях вночі й вранці туман.

"Хмарно з проясненнями. Дощ, вночі з мокрим снігом, лише в більшості районів східних областей, вночі і на Київщині та Житомирщині без істотних опадів. У південних та західних областях вночі та вранці місцями туман", - пише пресслужба. 

Вітер очікується північно-східний, 5-10 м/с. 

Температура:

  • на заході коливатиметься від -1 до +2 вночі й від +5 до +11 вдень;
  • на півночі коливатиметься від -1 до +3 вночі й від +5 до +9 вдень;
  • на півдні коливатиметься від 0 до +4 вночі й від +6 до +10 вдень;
  • на сході коливатиметься від 0 до +5 вночі й від +9 до +12 вдень.

Фото: погода на 20 березня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Києві та області

Згідно з даними Укргідрометцентру, погода очікується хмарною з проясненнями. Вночі без істотних опадів, але вдень можливий дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/c. 

Очікується, що температура в Київській області очікується вночі від -2 до +3, а вдень від +3 до +8. У Києві тим часом вночі близько 0, а вдень від +5 до +7. 

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