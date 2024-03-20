По всей стране ожидается дождь, на юге и западе туман: погода на сегодня

Сегодня, 20 марта, по всей территории Украины ожидаются дожди, в том числе ночью с мокрым снегом. В южных и западных областях ночью и утром туман.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.
"Облачно с прояснениями. Дождь, ночью с мокрым снегом, только в большинстве районов восточных областей, ночью и в Киевской и Житомирской областях без существенных осадков. В южных и западных областях ночью и утром местами туман", - пишет пресс-служба.
Ветер ожидается северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура:
Фото: погода на 20 марта (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Киеве и области
Согласно данным Укргидрометцентра, погода ожидается облачной с прояснениями. Ночью без существенных осадков, но днем возможен дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/c.
Ожидается, что температура в Киевской области ожидается ночью от -2 до +3, а днем от +3 до +8. В Киеве тем временем ночью около 0, а днем от +5 до +7.
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