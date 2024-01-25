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По усій країні мокрий сніг, місцями ожеледиця та сильний вітер: погода на завтра

Четвер 25 січня 2024 15:19
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По усій країні мокрий сніг, місцями ожеледиця та сильний вітер: погода на завтра Фото: погода на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 26 січня, по усій території України очікується мокрий сніг. Попереджають про ожеледицю на дорогах й сильні пориви вітру в окремих областях.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"Хмарно.Вночі помірний, вдень невеликий мокрий сніг та дощ, на заході країни місцями налипання мокрого снігу, у південно-східній частині подекуди ожеледь. На дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця", - пише пресслужба.

Зазначається, що вітер північно-західний, 7-12 м/с, у західних, Одеській, місцями у Вінницькій та Житомирській областях пориви 15-20 м/с.

Температура:

  • на заході коливатиметься від -1 до +2 вночі й від 0 до +2 вдень;
  • на півночі коливатиметься від 0 до +2 вночі й від 0 до +2 вдень;
  • на півдні коливатиметься від 0 до +4 вночі й від +1 до +5 вдень;
  • на сході коливатиметься від -1 до +1 вночі й від 0 до +3 вдень.

По усій країні мокрий сніг, місцями ожеледиця та сильний вітер: погода на завтра

Фото: погода на 26 січня (meteo.gov.ua)

Погода в Києві та області

"Хмарно. Вночі помірний, вдень невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с", - пише пресслужба.

Температура в області протягом доби від -2 до +3, а в Києві від 0 до +2.

Сніголавинна ситуація

Значна сніголавинна небезпека (3 рівень), очікується 25-26 січня - на високогір'ї Івано-Франківської області.

Також помірна сніголавинна небезпека очікується 25-26 січня - на високогір'ї Закарпатської області.

Небезпечні метеорологічні явища в Україні

26 січня у західних та Одеській областях пориви вітру 15-20 м/с. В Карпатах хуртовина.

По усій країні мокрий сніг, місцями ожеледиця та сильний вітер: погода на завтра

Фото: небезпечні метеорологічні явища в Україні (meteo.gov.ua)

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