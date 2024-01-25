По усій країні мокрий сніг, місцями ожеледиця та сильний вітер: погода на завтра
Завтра, 26 січня, по усій території України очікується мокрий сніг. Попереджають про ожеледицю на дорогах й сильні пориви вітру в окремих областях.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.
"Хмарно.Вночі помірний, вдень невеликий мокрий сніг та дощ, на заході країни місцями налипання мокрого снігу, у південно-східній частині подекуди ожеледь. На дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця", - пише пресслужба.
Зазначається, що вітер північно-західний, 7-12 м/с, у західних, Одеській, місцями у Вінницькій та Житомирській областях пориви 15-20 м/с.
Температура:
- на заході коливатиметься від -1 до +2 вночі й від 0 до +2 вдень;
- на півночі коливатиметься від 0 до +2 вночі й від 0 до +2 вдень;
- на півдні коливатиметься від 0 до +4 вночі й від +1 до +5 вдень;
- на сході коливатиметься від -1 до +1 вночі й від 0 до +3 вдень.
Фото: погода на 26 січня (meteo.gov.ua)
Погода в Києві та області
"Хмарно. Вночі помірний, вдень невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с", - пише пресслужба.
Температура в області протягом доби від -2 до +3, а в Києві від 0 до +2.
Сніголавинна ситуація
Значна сніголавинна небезпека (3 рівень), очікується 25-26 січня - на високогір'ї Івано-Франківської області.
Також помірна сніголавинна небезпека очікується 25-26 січня - на високогір'ї Закарпатської області.
Небезпечні метеорологічні явища в Україні
26 січня у західних та Одеській областях пориви вітру 15-20 м/с. В Карпатах хуртовина.
Фото: небезпечні метеорологічні явища в Україні (meteo.gov.ua)
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