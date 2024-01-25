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По всей стране мокрый снег, местами гололедица и сильный ветер: погода на завтра

Четверг 25 января 2024 15:19
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По всей стране мокрый снег, местами гололедица и сильный ветер: погода на завтра Фото: погода на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 26 января, на всей территории Украины ожидается мокрый снег. Предупреждают об гололедице на дорогах и сильных порывах ветра в отдельных областях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.

"Облачно. Ночью умеренный, днем небольшой мокрый снег и дождь, на западе страны местами налипание мокрого снега, в юго-восточной части местами гололед. На дорогах, кроме юга, местами гололедица", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что ветер северо-западный, 7-12 м/с, в западных, Одесской, местами в Винницкой и Житомирской областях порывы 15-20 м/с.

Температура:

  • на западе будет колебаться от -1 до +2 ночью и от 0 до +2 днем;
  • на севере будет колебаться от 0 до +2 ночью и от 0 до +2 днем;
  • на юге будет колебаться от 0 до +4 ночью и от +1 до +5 днем;
  • на востоке будет колебаться от -1 до +1 ночью и от 0 до +3 днем.

По всей стране мокрый снег, местами гололедица и сильный ветер: погода на завтра

Фото: погода на 26 января (meteo.gov.ua)

Погода в Киеве и области

"Облачно. Ночью умеренный, днем небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с", - пишет пресс-служба.

Температура в области в течение суток от -2 до +3, а в Киеве от 0 до +2.

Снеголавинная ситуация

Значительная снеголавинная опасность (3 уровень), ожидается 25-26 января - на высокогорье Ивано-Франковской области.

Также умеренная снеголавинная опасность ожидается 25-26 января - на высокогорье Закарпатской области.

Опасные метеорологические явления в Украине

26 января в западных и Одесской областях порывы ветра 15-20 м/с. В Карпатах метель.

По всей стране мокрый снег, местами гололедица и сильный ветер: погода на завтра

Фото: опасные метеорологические явления в Украине (meteo.gov.ua)

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