По усій країні буде сонячно, місцями повітря прогріється до +23: погода на завтра

Завтра, 31 березня, по усій Україні очікується сонячна погода й без опадів. Деінде температура сягатиме +23.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Як відзначає Укргідрометцентр, погода буде малохмарною й без опадів.
Вітер очікується переважно південний, 7-12 м/с, у західних областях вдень місцями пориви 15-20 м/с.
Температура:
Фото: погода на 31 березня (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Києві та області
"Малохмарно, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 6-11 тепла, вдень 18-23", - пише пресслужба.
Очікується, що температура в Київській області очікується вночі від +6 до +11, а вдень від +18 до +23. У Києві вночі від +8 до +10, а вдень від +21 до +23.
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