По всей стране будет солнечно, местами воздух прогреется до +23: погода на завтра

Завтра, 31 марта, по всей Украине ожидается солнечная погода и без осадков. Кое-где температура будет достигать +23.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Как отмечает Укргидрометцентр, погода будет малооблачной и без осадков.
Ветер ожидается преимущественно южный, 7-12 м/с, в западных областях днем местами порывы 15-20 м/с.
Температура:
Фото: погода на 31 марта (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Киеве и области
"Малооблачно, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 6-11 тепла, днем 18-23", - пишет пресс-служба.
Ожидается, что температура в Киевской области ожидается ночью от +6 до +11, а днем от +18 до +23. В Киеве ночью от +8 до +10, а днем от +21 до +23.
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