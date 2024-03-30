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По всей стране будет солнечно, местами воздух прогреется до +23: погода на завтра

Фото: погода на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 31 марта, по всей Украине ожидается солнечная погода и без осадков. Кое-где температура будет достигать +23.

Как отмечает Укргидрометцентр, погода будет малооблачной и без осадков. 

Ветер ожидается преимущественно южный, 7-12 м/с, в западных областях днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура:

  • на западе будет колебаться от +7 до +11 ночью и от +22 до +26 днем;
  • на севере будет колебаться от +6 до +10 ночью и от +20 до +23 днем;
  • на юге будет колебаться от +6 до +10 ночью и от +15 до +22 днем;
  • на востоке будет колебаться от +4 до +7 ночью и от +20 до +23 днем.

Фото: погода на 31 марта (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве и области

"Малооблачно, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 6-11 тепла, днем 18-23", - пишет пресс-служба.

Ожидается, что температура в Киевской области ожидается ночью от +6 до +11, а днем от +18 до +23. В Киеве ночью от +8 до +10, а днем от +21 до +23.

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Погода в Украине