Усім співробітникам ЦРУ запропонували звільнитися й отримати компенсацію, - CNN

До вівторка, 4 лютого, ця пропозиція, яка передбачає, що федеральні службовці можуть звільнитися з роботи й отримати приблизно вісім місяців зарплати і пільг, не була доступна для більшості посад, пов'язаних з національною безпекою. Ймовірною причиною було усвідомлення їхньої критично важливої функції для безпеки нації.

Однак, як зазначають джерела CNN, новий директор ЦРУ Джон Реткліфф вирішив залучити до скорочення федерального штату і своє відомство.

За словами прес-секретаря, цей крок є частиною зусиль Реткліффа, спрямованих на те, щоб забезпечити відповідність персоналу ЦРУ пріоритетам національної безпеки адміністрації. Також, за його словами, це "частина цілісної стратегії, спрямованої на те, щоб наповнити Агентство новою енергією".

Проте, навіть після того, як пропозиція була надіслана всім співробітникам агентства, не було відразу зрозуміло, чи всім буде дозволено її прийняти.

За словами одного з джерел, знайомого з пропозицією, деякі конкретні професії та сфери знань, скоріш за все, будуть обмежені. Це свідчить про те, що зусилля будуть набагато менш масштабними, ніж у державних установах, які не опікуються питаннями національної безпеки.

За словами іншого джерела, знайомого з цим питанням, Реткліффу також запропонували зберегти гнучкість у визначенні часу від'їзду офіцерів до критично важливих районів.

Минулого тижня Управління кадрового менеджменту видало внутрішню інструкцію про те, що деякі офіцери Офісу директора національної розвідки можуть взяти участь у програмі, але не всі посади у відомстві обов'язково будуть прийнятні.

Рішення про включення ЦРУ до програми, схоже, було ухвалене нещодавно: станом на минулий тиждень співробітникам Управління все ще повідомляли, що чиновники намагаються визначити, чи зможуть вони взяти участь у програмі.

Трамп і його союзники неодноразово заявляли, що співробітники розвідки ЦРУ були частиною "глибокої держави", яка прагнула підірвати його інтереси, а деякі критики називали програму відкладеної відставки "чисткою". Офіційні представники Трампа заперечували це визначення.

Реформа ЦРУ

Деякі чиновники з національної безпеки в орбіті Трампа вважають, що останніми роками ЦРУ занадто сильно переорієнтувалося на аналіз за рахунок таємного збору розвідданих і проведення таємних операцій - функцій набагато меншого за розмірами Оперативного директорату агентства.

Реткліфф під час слухань щодо його затвердження на посаді пообіцяв реінвестувати в обидва напрямки.

"Хоробрі офіцери ЦРУ, які слухають по всьому світу, якщо все це схоже на те, на що ви підписалися, то пристебніть ремені і готуйтеся змінити ситуацію. Якщо ж ні, то настав час знайти нову роботу", - сказав він у своєму вступному слові.

Сенат США затвердив Джона Реткліффа на посаді директора ЦРУ 24 січня.