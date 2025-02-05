Всем сотрудникам ЦРУ предложили уволиться и получить компенсацию, - CNN

До вторника, 4 февраля, это предложение, которое предусматривает, что федеральные служащие могут уволиться с работы и получить примерно восемь месяцев зарплаты и льгот, не было доступно для большинства должностей, связанных с национальной безопасностью. Вероятной причиной было осознание их критически важной функции для безопасности нации.

Однако, как отмечают источники CNN, новый директор ЦРУ Джон Рэтклифф решил привлечь к сокращению федерального штата и свое ведомство.

По словам пресс-секретаря, этот шаг является частью усилий Рэтклиффа, направленных на то, чтобы обеспечить соответствие персонала ЦРУ приоритетам национальной безопасности администрации. Также, по его словам, это "часть целостной стратегии, направленной на то, чтобы наполнить Агентство новой энергией".

Тем не менее, даже после того, как предложение было направлено всем сотрудникам агентства, не было сразу понятно, всем ли будет разрешено его принять.

По словам одного из источников, знакомого с предложением, некоторые конкретные профессии и сферы знаний, скорее всего, будут ограничены. Это свидетельствует о том, что усилия будут гораздо менее масштабными, чем в государственных учреждениях, которые не опекаются вопросами национальной безопасности.

По словам другого источника, знакомого с этим вопросом, Рэтклиффу также предложили сохранить гибкость в определении времени отъезда офицеров в критически важные районы.

На прошлой неделе Управление кадрового менеджмента издало внутреннюю инструкцию о том, что некоторые офицеры Офиса директора национальной разведки могут принять участие в программе, но не все должности в ведомстве обязательно будут приемлемы.

Решение о включении ЦРУ в программу, похоже, было принято недавно: по состоянию на прошлую неделю сотрудникам Управления все еще сообщали, что чиновники пытаются определить, смогут ли они принять участие в программе.

Трамп и его союзники неоднократно заявляли, что сотрудники разведки ЦРУ были частью "глубокого государства", которое стремилось подорвать его интересы, а некоторые критики называли программу отложенной отставки "чисткой". Официальные представители Трампа отрицали такое определение.

Реформа ЦРУ

Некоторые чиновники по национальной безопасности в орбите Трампа считают, что в последние годы ЦРУ слишком сильно переориентировалось на анализ за счет тайного сбора разведданных и проведения тайных операций - функций гораздо меньшего по размерам Оперативного директората агентства.

Рэтклифф во время слушаний по его утверждению в должности пообещал реинвестировать в оба направления.

"Храбрые офицеры ЦРУ, которые слушают по всему миру, если все это похоже на то, на что вы подписались, то пристегните ремни и готовьтесь изменить ситуацию. Если же нет, то пришло время найти новую работу", - сказал он в своем вступительном слове.

Сенат США утвердил Джона Рэтклиффа в должности директора ЦРУ 24 января.