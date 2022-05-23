Усиливает защиту. Россия развернула в Крыму еще два дивизиона С-400

В оккупированном Крыму российские военные разворачивают два дополнительных зенитных ракетных дивизиона С-400 "Ворчун".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление стратегических коммуникаций.

Отметим, один дивизион ЗРК С-400, как правило, это 8 пусковых установок комплекса по 4 зенитных ракеты в каждой.

"По имеющейся информации, с целью наращивания системы противовоздушной обороны, на территории северо-западной части временно-оккупированной Автономной Республики Крым противник разворачивает два дополнительных зенитных ракетных дивизиона С-400", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце прошлого года президент Турции Тайип Эрдоган заявил о планах закупить у России вторую партию ЗРК С-400 несмотря на угрозу санкций со стороны США.

После чего США обсуждали с Турцией возможность передачи Украине российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 "Триумф". Неофициальные переговоры прошли в прошлом месяце.

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