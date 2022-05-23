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Посилює захист. Росія розгорнула в Криму ще два дивізіони С-400

Фото: С-400 (wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

В окупованому Криму російські військові розгортають два додаткові зенітні ракетні дивізіони С-400 "Ворчун".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління стратегічних комунікацій.

"За наявною інформацією, з метою нарощування системи протиповітряної оборони, на території північно-західної частини тимчасово-окупованої Автономної Республіки Крим противник розгортає два додаткових зенітних ракетних дивізіони С-400", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, один дивізіон ЗРК С-400, як правило, це 8 пускових установок комплексу по 4 зенітні ракети в кожній.

Нагадаємо, наприкінці минулого року президент Туреччини Тайіп Ердоган заявив про плани закупити у Росії другу партію ЗРК С-400, незважаючи на загрозу санкцій з боку США.

Після чого США обговорювали з Туреччиною можливість передачі Україні російських зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) С-400 "Тріумф". Неофіційні переговори пройшли минулого місяця.

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Крим