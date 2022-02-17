Усиленный режим работы Нацполиции могут продлить: что известно

"Усиленный режим пока введен до воскресенья (20 февраля - ред.) включительно. Возможно, усиленный режим будет продлен. Также Нацполиция проводит мероприятия подготовки по проведению учений, тактико-специальных, это все связано с гибридными атаками на нашу страну", - рассказал Фацевич.

Когда полиция перешла на усиленный режим

Личный состав Национальной полиции перешел на усиленный режим несения службы с 14 февраля. Тогда сообщалось, что он продлится до 19 февраля.

Что он означает

Как поясняют правоохранители, переход на усиленный режим несения службы предусматривает:

увеличение количества патрулей, обеспечивающих публичную безопасность и порядок на улицах;

развертывание дополнительных ситуационных центров для круглосуточного мониторинга оперативной обстановки в стране;

взятие под охрану объектов критической инфраструктуры, органов государственной власти и местного самоуправления.

Для чего его вводят

Усиленный режим несения службы вводят для того, чтобы силовики могли более оперативно реагировать на любые угрозы безопасности граждан.

"Усиленный режим полиции - это не дополнительный повод для паники. Это о защите и полной готовности. Защищаем, а не паникуем", - пояснил глава Нацполиции Игорь Клименко.