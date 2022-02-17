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Посилений режим роботи Нацполіції можуть продовжити: що відомо

Автор: Марія Кучерявець

В Україні посилений режим несення служби триватиме до 20 лютого. Однак його можуть продовжити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Національної поліції Олександра Фацевича під час брифінгу.

"Посилений режим поки що введений до неділі (20 лютого - ред.) включно. Можливо, посилений режим буде продовжений. Також Нацполіція проводить заходи підготовки щодо проведення навчань тактико-спеціальних, це все пов'язано з гібридними атаками на нашу державу", - розповів Фацевич.

Коли поліція перейшла на посилений режим

Особовий склад Національної поліції України перейшов на посилений режим несення служби з 14 лютого. Тоді повідомлялося, що він триватиме до 19 лютого.

Що він означає

Як пояснюють правоохоронці перехід на посилений режим несення служби передбачає:

  • збільшення кількості патрулів, які забезпечуватимуть публічну безпеку та порядок на вулицях;
  • розгортання додаткових ситуаційних центрів для цілодобового моніторингу оперативної обстановки в країні;
  • взяття під охорону об'єктів критичної інфраструктури, органів державної влади та місцевого самоврядування.

Для чого його вводять

Посилений режим несення служби вводять для того, аби силовики могли оперативніше реагувати на будь-які загрози безпеці громадян.

"Посилений режим поліції - це не додатковий привід для паніки. Це про захист та повну готовність. Захищаємо, а не панікуємо", - пояснив глава Нацполіції Ігор Клименко.

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