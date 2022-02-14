Полиция переходит на усиленный режим до 19 февраля

Личный состав Национальной полиции Украины переходит на усиленный режим несения службы. В таком режиме правоохранители будут находиться с 14 по 19 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Нацполиции Игоря Клименко.

В этот период полиция увеличит количество патрулей на улицах украинских городов, развернет дополнительные ситуативные центры, возьмет под охрану объекты критической инфраструктуры, органы государственной власти и местного самоуправления. "Для чего: чтобы оперативнее реагировать на какие-либо угрозы безопасности граждан. Усиленный режим полиции - это не дополнительный повод для паники. Это о защите и полной готовности. Защищаем, а не паникуем", - пояснил Клименко.