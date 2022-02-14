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Полиция переходит на усиленный режим до 19 февраля

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Украина, Понедельник 14 февраля 2022 17:21
Полиция переходит на усиленный режим до 19 февраля Фото: Игорь Клименко, глава Нацполиции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Личный состав Национальной полиции Украины переходит на усиленный режим несения службы. В таком режиме правоохранители будут находиться с 14 по 19 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Нацполиции Игоря Клименко.

В этот период полиция увеличит количество патрулей на улицах украинских городов, развернет дополнительные ситуативные центры, возьмет под охрану объекты критической инфраструктуры, органы государственной власти и местного самоуправления.

"Для чего: чтобы оперативнее реагировать на какие-либо угрозы безопасности граждан. Усиленный режим полиции - это не дополнительный повод для паники. Это о защите и полной готовности. Защищаем, а не паникуем", - пояснил Клименко.

Напомним, до этого министр внутренних дел Денис Монастырский пообещал, что правоохранители не допустят захвата государственных зданий. По его словам, любой "гиркин" будет немедленно уничтожен.

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