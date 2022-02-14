UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Усиленный режим полиции. Монастырский рассказал, будут ли запрещать митинги

Автор: Наталья Скороход

Во время усиления полиции в Украине, никаких ограничений конституционных прав граждан не будет. Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Дениса Монастырского в эфире программы "Право на власть"

По его словам, украинцев не будут ограничивать в проведении митингов.

"Никаких ограничений прав граждан, такие как права на митинги, конечно, не будет. Такие ограничения вводятся только тогда, когда в стране введен режим военного положения. Пока об этом речь не идет, и я уверен, что объединившись, мы все сможем пройти это непростое время”, - отметил Денис Монастырский.

Министр сообщил, что во время усиления режима несения службы Нацполиции будет увеличено количество личного состава правоохранителей, которые будут обеспечивать публичную безопасность на улицах и усилена охрана объектов критической инфраструктуры.

Также глава МВД попросил водителей относиться с пониманием к тому, что чаще будет проводиться проверка транспортных средств.

Напомним, что с 14 по 19 февраля 2022 года личный состав полиции переведен на усиленный режим несения службы. Об этом сегодня сообщил председатель Нацполиции Украины Игорь Клименко.

Читайте РБК-Украина в Google News
полиция