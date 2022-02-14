Усиленный режим полиции. Монастырский рассказал, будут ли запрещать митинги

По его словам, украинцев не будут ограничивать в проведении митингов.

"Никаких ограничений прав граждан, такие как права на митинги, конечно, не будет. Такие ограничения вводятся только тогда, когда в стране введен режим военного положения. Пока об этом речь не идет, и я уверен, что объединившись, мы все сможем пройти это непростое время”, - отметил Денис Монастырский.

Министр сообщил, что во время усиления режима несения службы Нацполиции будет увеличено количество личного состава правоохранителей, которые будут обеспечивать публичную безопасность на улицах и усилена охрана объектов критической инфраструктуры.

Также глава МВД попросил водителей относиться с пониманием к тому, что чаще будет проводиться проверка транспортных средств.