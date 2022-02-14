Посилений режим поліції. Монастирський розповів, чи заборонятимуть мітинги

За його словами, українців не будуть обмежувати у проведенні мітингів.

“Жодних обмежень прав громадян, як то права на мітинги, звичайно, не буде. Такі обмеження вводяться лише тоді, коли в країні впроваджено режим воєнного стану. Поки що про це мова не йде, і я впевнений, що об'єднавшись, ми усі зможемо пройти цей непростий час”, - зазначив Денис Монастирський.

Міністр повідомив, що під час посилення режиму несення служби Нацполіції буде збільшено кількість особового складу правоохоронців, які забезпечуватимуть публічну безпеку на вулицях та посилено охорону об’єктів критичної інфраструктури.

Також очільник МВС попросив водіїв ставитися з розумінням до того, що частіше буде проводитися перевірка транспортних засобів.