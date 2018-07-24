Усиленные меры безопасности на дорогах продлятся до окончания туристического сезона

Яровой отметил, что усиленные меры безопасности на дорогах не являются временной акцией

Усиление мер безопасности на автодорогах продлится до окончания туристического сезона. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщает пресс-служба МВД.

По словам Ярового, усиленные меры безопасности на дорогах являются не временной акцией, а постоянной работой.

"Сейчас патрульные группы расширены военнослужащими Нацгвардии. Увеличена плотность патрульных постов на трассах государственного и международного значения. Все это продлится до окончания туристического сезона", - сообщил он.

Кроме того, по информации заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого, на данный момент руководство Национальной полиции утвердило план неотложных мер по усилению безопасности на дорогах.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о планах МВД увеличить количество контрольных пунктов на автодорогах Украины из-за большого количества смертельных аварий.