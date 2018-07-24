Посилені заходи безпеки на автошляхах триватимуть до закінчення туристичного сезону

Яровий наголосив, що посилені заходи безпеки на дорогах не є тимчасовою акцією

Посилення заходів безпеки на автошляхах триватиме до закінчення туристичного сезону. Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, повідомляє прес-служба МВС.

За словами Ярового, посилені заходи безпеки на дорогах є не тимчасовою акцією, а постійною роботою.

"Наразі патрульні групи розширені військовослужбовцями Нацгвардії. Збільшена щільність патрульних постів на трасах державного та міжнародного значення. Все це триватиме до закінчення туристичного сезону", - повідомив він.

Крім того, за інформацією заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, наразі керівництво Національної поліції затвердило план невідкладних заходів щодо посилення безпеки на дорогах.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про плани МВС збільшити кількість контрольних пунктів на автошляхах України через велику кількість смертельних аварій.