Усиление военного присутствия РФ в Арктике: США и Дания заявили об обеспокоенности

"Соединенные Штаты и королевство Дания разделяют беспокойство об увеличении российского военного присутствия в Арктике. Мы согласны с важностью защиты чувствительной критической инфраструктуры в регионе", - говорится в сообщении.

Кроме того, США приветствовали недавнее решение Дании инвестировать 245 миллионов долларов в оборону Северной Атлантики и Арктики. В заявлении также подчеркивается взаимное обязательство поддерживать Арктику стабильной и безопасной.

"Соединенные Штаты рассматривают Арктический регион как свободный от конфликтов, где страны действуют ответственно и где экономическое развитие и инвестиции происходят стабильно и прозрачно, с уважением к окружающей среде и интересам и культуре коренных народов", - отметили в Госдепе.

Так, Блинкен посетит Данию 16-17 и 20 мая, где проведет переговоры с премьер-министром Метте Фредериксеном и главой МИД Еппе Кофодом.