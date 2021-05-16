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Посилення військової присутності РФ в Арктиці: США і Данія заявили про занепокоєність

Автор: Юлія Струк

Сполучені Штати Америки і Данія поділяють занепокоєння щодо нарощення російської військової присутності в Арктиці. Країни заявляють про важливість захисту чутливої критичної інфраструктури в регіоні.

Про це йдеться у заяві Держдепартаменту з нагоди візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Данії.


"Сполучені Штати та королівство Данія поділяють занепокоєння щодо збільшення російської військової присутності в Арктиці. Ми погоджуємося з важливістю захисту чутливої критичної інфраструктури в регіоні", - сказано у повідомленні.

Крім того, США привітали нещодавнє рішення Данії інвестувати 245 мільйонів доларів у оборону Північної Атлантики та Арктики. У заяві також підкреслюється взаємне зобов'язання підтримувати Арктику стабільною та безпечною.

"Сполучені Штати розглядають Арктичний регіон як вільний від конфліктів, де країни діють відповідально і де економічний розвиток та інвестиції відбуваються стабільно і прозоро, з повагою до навколишнього середовища та інтересів і культури корінних народів", - зазначили у Держдепі.

Так, Блінкен відвідає Данію 16-17 і 20 травня, де проведе переговори з прем'єр-міністром Метте Фредеріксен і главою МЗС Єппе Кофодом.

Нагадаємо, у квітні Росія проводила великі навчання в Арктиці. Вони проходили з участю ППО, кораблів, а також атомних і дизельних підводних човнів.

Як писало РБК-Україна, наприкінці березня посол з особливих доручень МЗС РФ, старша посадова особа Арктичної ради від Росії Микола Корчунов заявляв, що Росія здійснила необхідні заходи, покликані "забезпечити безпеку" в Арктиці через нібито посилення уваги країн-членів НАТО до даного регіону.

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