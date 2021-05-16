Посилення військової присутності РФ в Арктиці: США і Данія заявили про занепокоєність



"Сполучені Штати та королівство Данія поділяють занепокоєння щодо збільшення російської військової присутності в Арктиці. Ми погоджуємося з важливістю захисту чутливої критичної інфраструктури в регіоні", - сказано у повідомленні.

Крім того, США привітали нещодавнє рішення Данії інвестувати 245 мільйонів доларів у оборону Північної Атлантики та Арктики. У заяві також підкреслюється взаємне зобов'язання підтримувати Арктику стабільною та безпечною.

"Сполучені Штати розглядають Арктичний регіон як вільний від конфліктів, де країни діють відповідально і де економічний розвиток та інвестиції відбуваються стабільно і прозоро, з повагою до навколишнього середовища та інтересів і культури корінних народів", - зазначили у Держдепі.

Так, Блінкен відвідає Данію 16-17 і 20 травня, де проведе переговори з прем'єр-міністром Метте Фредеріксен і главою МЗС Єппе Кофодом.