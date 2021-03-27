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Россия заявила об усилении активности в Арктике из-за НАТО

Новина українською → Москва, Суббота 27 марта 2021 05:30
Россия заявила об усилении активности в Арктике из-за НАТО Иллюстративное фото (из открытых источников)
Автор: Артур Родивилов

Россия предприняла необходимые меры, призванные "обеспечить безопасность" в Арктике. Такое заявление сделал посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо Арктического совета от России Николай Корчунов.

Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, меры были предприняты российской стороной из-за якобы возрастающего внимания стран-членов НАТО к данному региону.

"Возрастающее же внимание НАТО и его стран-членов к Арктическому региону обозначалось и ранее, в связи с чем и предпринимались соответствующие меры упреждающего оборонительного характера, в том числе и с целью обеспечения безопасности судоходства в акватории Северного морского пути", - сказал Корчунов.

Он отметил, что безопасность в Арктике надежно гарантирует Северный флот РФ. Представитель российского внешнеполитического ведомства также добавил, что сегодняшнее развитие обстановки "подтвердило правильность принятых решений".

Ранее президент США Джозеф Байден попросил канадского премьера Джастина Трюдо увеличить расходы на оборону и, в частности, помочь модернизировать Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

NORAD был центральным элементом стратегии сдерживания СССР во время Холодной войны. Система состоит из спутников, наземных радаров и баз ВВС, в основном расположенных на Аляске и на северных территориях Канады. Ее задача - предупреждать США и Канаду о любой атаке с севера.

Также РБК-Украина сообщало, что Германия, Франция, Великобритания и США считают необходимым усиление Североатлантического альянса.

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