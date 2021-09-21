Усиление похолодания и местами - дожди: прогноз погоды в Украине на сегодня

Сегодня, 21 сентября в Украине ожидается еще большее похолодание. Дожди частично накроют северную, восточную и южную часть страны, местами температура снизится до +6 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.
Так, в северных областях столбики термометра днем покажут +6 +10 градусов, а ночью опустятся до +3 +6. В Черниговской и Сумской областях ожидаются дожди на протяжении всех суток.
На Западе температура воздуха днем составит +6 +13 градусов, ночью +3 +7. Осадков не прогнозируется, синоптики обещают ясную и солнечную погоду.
В восточных областях днем температура воздуха составит +10 +17, а ночью упадет до +5 +9 градусов. В Донецкой и Харьковской области дождливо.
В южной части прогнозируются местами осадки. Дожди пройдут в Запорожской, Херсонской областях и в г. Симферополь. Температура будет достигать + 12 +18 днем, а ночью снизится до +6 + 12.
В центре страны ясно и без осадков, столбики термометра днем покажут +8 +11 градусов, а ночью упадут до +4 +7 градусов.
В столице ночью прогнозируют дождь в течение всех суток. Температура воздуха составит днем +7 +9 градусов, а ночью +4 +6.
Напомним, на этой неделе в Украине прогнозируется значительное похолодание, в отдельных регионах синоптики предупреждают о ночных заморозках 22 и 23 сентября.
Отметим, вчера в Карпатах зафиксировали понижение температуры до 0 градусов.