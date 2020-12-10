Усиление ответственности за подделку паспортов не противоречит праву ЕС, - комитет ВР

В Украине могут ужесточить ответственность за подделку паспортов, свидетельств о браке и других документов, удостоверяющих личность и гражданство. Комитет парламента по вопросам европейской интеграции дал заключение по соответствующему законопроекту №3946.

Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

"Члены комитета признали, что не противоречит праву ЕС проект закона №3946... Документ не противоречит международно-правовым обязательствам Украины в сфере европейской интеграции", - говорится в сообщении.

За подделку документов может грозить наказание до 5 лет лишения свободы, если такие действия совершила группа лиц по сговору или должностное лицо, используя служебное положение.

Напомним, в начале декабря Верховная рада приняла за основу соответствующий законопроект Кабинета министров №3946. За него проголосовали 264 нардепа.

Как писало РБК-Украина, Кабмин внес в Раду этот проект закона в начале августа.

Кроме того, украинцам хотят разрешить получать официальные электронные почты вместе с паспортами: в парламенте зарегистрирован соответствующий законопроект №3860.