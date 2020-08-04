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Кабмин предлагает ужесточить ответственность за подделку паспортов

Украина, Вторник 04 августа 2020 14:35
Кабмин предлагает ужесточить ответственность за подделку паспортов
Фото: паспорта (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Правительство внесло в Раду соответствующий законопроект

Кабинет министров предлагает ужесточить ответственность за подделку паспортов, свидетельств о браке и других документов, удостоверяющих личность и гражданство. Правительство внесло в Верховную раду соответствующий законопроект №3946.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Документ предлагает изменить Уголовный кодекс.

Так, похищение "важных личных документов" предлагают наказывать штрафом в размере до 50 необлагаемых минимумов граждан или ограничением свободы на срок до 3 лет. На данный момент ограничение свободы граждан не предусмотрено.

При этом похищение документов, подтверждающих гражданство Украины или специальный статус лица, или свидетельство о государственной регистрации актов гражданского состояния планируют наказывать арестом на срок до 6 месяцев или ограничением свободы на срок до 3 лет.

За использование заведомо поддельных документов, удостоверяющих личность, или же свидетельство о браке грозит арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы от 3 до 5 лет.

Если такие действия совершила группа лиц по сговору или должностное лицо, используя служебное положение, им грозит наказание в виде лишения свободы от 3 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет или без такового.

Напомним, украинцам хотят разрешить получать официальные электронные почты вместе с паспортами: в ВР зарегистрирован соответствующий законопроект №3860.

Как писало РБК-Украина, в Украине в августе запустят новый Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

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