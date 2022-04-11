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Усилена эвакуация из Донбасса. На сегодня назначено 6 дополнительных поездов: список

Фото: глава Луганской ОГА Сергей Гайдай (tribun)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 11 апреля усиливают эвакуацию жителей Луганской и Донецкой областей. Для этого было назначено шесть дополнительных поездов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОГА Сергея Гайдая.

"Усилена эвакуация - на 11 апреля назначено шесть дополнительных эвакуационных поездов из Луганщины и Донетчины", - написал Гайдай.

Луганская область

Новозолотаревка:

14:00 - 5501 Новозолотаревка - Лозовая.

Донецкая область

Славянск:

11:20 - 274/273 Славянск - Львов.

Покровск:

10:00 - 240/239 Покровск - Тернополь;

14:00 - 241/242 Покровск - Львов;

16:30 - 234/233 Покровск - Чоп;

17:30 - 225/226 Покровск - Черновцы.

Напомним, со следующей недели из города Кременная Луганской области намерены провести большую эвакуацию. Она планируется на 13 апреля.

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ЛуганскэвакуацияДонецкая областьВойна России против Украины