Усилена эвакуация из Донбасса. На сегодня назначено 6 дополнительных поездов: список

Сегодня, 11 апреля усиливают эвакуацию жителей Луганской и Донецкой областей. Для этого было назначено шесть дополнительных поездов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОГА Сергея Гайдая.
"Усилена эвакуация - на 11 апреля назначено шесть дополнительных эвакуационных поездов из Луганщины и Донетчины", - написал Гайдай.
Новозолотаревка:
14:00 - 5501 Новозолотаревка - Лозовая.
Славянск:
11:20 - 274/273 Славянск - Львов.
Покровск:
10:00 - 240/239 Покровск - Тернополь;
14:00 - 241/242 Покровск - Львов;
16:30 - 234/233 Покровск - Чоп;
17:30 - 225/226 Покровск - Черновцы.
Напомним, со следующей недели из города Кременная Луганской области намерены провести большую эвакуацию. Она планируется на 13 апреля.
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