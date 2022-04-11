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Посилена евакуація з Донбасу. На сьогодні призначено 6 додаткових потягів: список

Фото: голова Луганской ОДА Сергій Гайдай (tribun)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 11 квітня посилюють евакуацію жителів Луганської та Донецької областей. Для цього було призначено шість додаткових потягів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОДА Сергія Гайдая.

"Посилена евакуація - на 11 квітня призначено шість додаткових евакуаційних поїздів із Луганщини та Донеччини", - написав Гайдай.

Луганська область

Новозолотарівка:

14:00 - 5501 Новозолотарівка - Лозова.

Донецька область

Слов’янськ:

11:20 - 274/273 Слов’янськ - Львів.

Покровськ:

10:00 - 240/239 Покровськ - Тернопіль;

14:00 - 241/242 Покровськ - Львів;

16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп;

17:30 - 225/226 Покровськ - Чернівці.

Нагадаємо, з наступного тижня з міста Кремінна Луганської області мають намір провести велику евакуацію. Вона планується на 13 квітня.

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ЛуганськевакуаціяДонецька областьВійна Росії проти України