Посилена евакуація з Донбасу. На сьогодні призначено 6 додаткових потягів: список

Сьогодні, 11 квітня посилюють евакуацію жителів Луганської та Донецької областей. Для цього було призначено шість додаткових потягів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОДА Сергія Гайдая.
"Посилена евакуація - на 11 квітня призначено шість додаткових евакуаційних поїздів із Луганщини та Донеччини", - написав Гайдай.
Новозолотарівка:
14:00 - 5501 Новозолотарівка - Лозова.
Слов’янськ:
11:20 - 274/273 Слов’янськ - Львів.
Покровськ:
10:00 - 240/239 Покровськ - Тернопіль;
14:00 - 241/242 Покровськ - Львів;
16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп;
17:30 - 225/226 Покровськ - Чернівці.
Нагадаємо, з наступного тижня з міста Кремінна Луганської області мають намір провести велику евакуацію. Вона планується на 13 квітня.
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