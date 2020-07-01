Украина усилила боевую возможность армии на крымском направлении, - Наев

Боевая служба переведена в усиленный режим
У Украины нет данных о подготовке атаки России с юга. Однако, усилены все виды разведки, от которой ежедневно поступает информация.
Об этом заявил командующий операции Объединенных сил Сергей Наев в комментарии РБК-Украина, говорится в материале РБК-Украина "Война за воду: может ли Россия снова напасть на Украину из-за засухи в Крыму".
Кроме того, украинские правоохранители отработали совместные действия, а боевая служба переведена в усиленный режим.
"Мы четко понимаем все сценарии развития ситуации на этом направлении и адекватно оцениваем возможности Вооруженных сил РФ касательно наращивания военной силы за короткое время", - сказал он.
По словам Наева, уже выполнена определенная часть работ по повышению боевых возможностей украинских войск на этом направлении и эта работа продолжается.
Отметим, ранее бывший командующий силами США в Европе, генерал Бен Ходжес выразил обеспокоеность из-за возможной атаки РФ на Херсонскую область, чтобы захватить дамбу, которая не пропускает воду в Крым.
Напомним, МИД Украины заявил, что украинцы должны быть ментально готовыми к полномасштабному наступлению России.
Ранее вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал, когда Украина возобновит водоснабжение в Крым.
Автор: Анастасия Рокитна