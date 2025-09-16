Усик зіграв із легендами футболу: разом із Пуйолем, Кака та Роберто Карлосом

Усик вийшов на поле з зірками світового футболу

Усик зіграв у складі команди Легенд світу проти збірної Легенд Португалії. Гра завершилася з рахунком 4:1 на користь господарів, а її головною метою було збирання коштів для благодійних проєктів.

Матч, який отримав назву "The Legends Charity Game", зібрав на одному полі справжніх легенд світового футболу.

У складі Легенд Португалії виступили такі зірки, як Луїш Фігу, Педру Паулета, Рікарду Карвалью та Пепе. Їх очолив відомий португальський футболіст Коштінья.

Команда Легенд світу, за яку грав Олександр Усик, також була укомплектована знаменитостями, адже на поле вийшли: Петр Чех, Едвін ван дер Сар, Карлес Пуйоль, Джон Террі, Роберто Карлос, Кака та Алессандро Дель П'єро.

А тренерську роль на себе взяв Роберто Карлос, який був граючим тренером.

Дебют Усика та перебіг матчу

Олександр Усик вийшов на поле у першому таймі на 22-й хвилині та грав до 39-ї. У другому таймі він з'явився знову - з 74-ї по 80-у хвилину.

Загалом боксер провів на полі 17 хвилин. Його участь у матчі була однією з найочікуваніших подій вечора, адже Усик є відомим шанувальником футболу.

Гра була динамічною, а рахунок відкрив португалець Педру Паулета на 15-й хвилині. У другому таймі Елдер Поштіга (46) та Луїш Фігу (52) зміцнили перевагу господарів.

Гол престижу за Легенд світу забив Майкл Оуен на 48-й хвилині. Підсумковий рахунок 4:1 встановив Пепе на 73-й хвилині.

Цікавим моментом матчу був незабитий пенальті у виконанні Юрія Джоркаєффа з команди Легенд світу на 63-й хвилині.

Головна мета матчу

Головною метою заходу було збирання понад 1 мільйона євро для благодійних проєктів. Виручені кошти від "The Legends Charity Game" будуть спрямовані на допомогу людям у Португалії, Україні та по всьому світу.