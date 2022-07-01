ru ua
Пт, 01 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Усик заявил о готовности убивать солдат РФ

Новина українською →
Пятница 01 июля 2022 11:16
Усик заявил о готовности убивать солдат РФ Фото: Александр Усик (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Чемпион мира по боксу Александр Усик рассказал о своем опыте пребывания в силах территориальной обороны и поделился самым большим страхом рядовых защитников Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Украинский боксер признался, что страх преследовал его каждый день пребывания в терробороне. Спасение искал в доверии к высшим силам.

"Я молился и просил, чтобы Бог не давал кому-то попыток убить меня." Не дай никому стрелять в меня. И, пожалуйста, не заставляй меня стрелять в другого". Но если бы я почувствовал опасность, угрозу своей жизни или моей семье, то убил бы российского солдата", – заявил Усик.

Ранее украинец согласовал дату реванша с Энтони Джошуа. Старые знакомые выйдут в ринг 20 августа. Поединок примет аравийская Джидда, а мощная промо-кампания боя уже началась.

На профи-ринге Усик провел 19 поединков, в которых только побеждал (13 раз нокаутом). Джошуа 26 раз выходил в ринг – 24 победы (22 KO), 2 поражения.

К слову, недавно появилось эффектное промо реванша между Усиком и Джошуа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Усик Бокс Война России против Украины
NEWS
Визовый режим с РФ и платная растаможка: что изменится с 1 июля
Визовый режим с РФ и платная растаможка: что изменится с 1 июля
DAILY
Олег Синегубов: Мы готовы к вероятным новым попыткам наступления на Харьков
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Олег Синегубов: Мы готовы к вероятным новым попыткам наступления на Харьков