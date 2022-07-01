Усик заявив про готовність вбивати солдат РФ

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик розповів про свій досвід перебування в силах територіальної оборони та поділився найбільшим страхом пересічних захисників України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Український боксер зізнався, що страх переслідував його кожного дня перебування в теробороні. Натомість порятунок шукав у довірі до вищих сил.

"Я молився і просив, щоб Бог не давав комусь спроб вбити мене. "Не дай нікому стріляти в мене. І, будь ласка, не змушуй мене стріляти в іншого". Але якби я відчув небезпеку, загрозу для свого життя чи моєї родини, то вбив російського солдата", – заявив Усик.

Раніше українець узгодив дату реваншу з Ентоні Джошуа. Давні знайомі вийдуть у ринг 20 серпня. Поєдинок прийме аравійська Джидда, а потужна промо-кампанія бою вже розпочалася.

На профі-рингу Усик провів 19 поєдинків, у яких лише перемагав (13 разів нокаутом). Натомість Джошуа 26 разів виходив у ринг – 24 перемоги (22 KO), 2 поразки.