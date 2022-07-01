ru ua
Пт, 01 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Усик заявив про готовність вбивати солдат РФ

Новость на русском →
П'ятниця 01 липня 2022 11:16
Усик заявив про готовність вбивати солдат РФ Фото: Олександр Усик (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик розповів про свій досвід перебування в силах територіальної оборони та поділився найбільшим страхом пересічних захисників України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Український боксер зізнався, що страх переслідував його кожного дня перебування в теробороні. Натомість порятунок шукав у довірі до вищих сил.

"Я молився і просив, щоб Бог не давав комусь спроб вбити мене. "Не дай нікому стріляти в мене. І, будь ласка, не змушуй мене стріляти в іншого". Але якби я відчув небезпеку, загрозу для свого життя чи моєї родини, то вбив російського солдата", – заявив Усик.

Раніше українець узгодив дату реваншу з Ентоні Джошуа. Давні знайомі вийдуть у ринг 20 серпня. Поєдинок прийме аравійська Джидда, а потужна промо-кампанія бою вже розпочалася.

На профі-рингу Усик провів 19 поєдинків, у яких лише перемагав (13 разів нокаутом). Натомість Джошуа 26 разів виходив у ринг – 24 перемоги (22 KO), 2 поразки.

До слова, нещодавно з'явилося ефектне промо реваншу між Усиком і Джошуа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр Усик Бокс Війна Росії проти України
NEWS
Візовий режим з РФ та платне розмитнення: що зміниться з 1 липня
Візовий режим з РФ та платне розмитнення: що зміниться з 1 липня
DAILY
Олег Синєгубов: Ми готові до ймовірних нових спроб наступу на Харків
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олег Синєгубов: Ми готові до ймовірних нових спроб наступу на Харків