Усик завершает карьеру: украинец назвал следующего соперника после Дюбуа

Александр Усик снова подтвердил, что завершает профессиональную карьеру боксера. Украинец сказал, с кем проведет еще два поединка.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью супертяжа для YouTub-канала Mail Sport Boxing .

Усик завершает карьеру: что известно

Первый из двух последних боев состоится уже 19 июля, когда Усик во второй раз выйдет на ринг против британца Даниэля Дюбуа. Этот поединок станет реваншем за предыдущую встречу, в которой украинец одержал победу, но поединок сопровождался спорами - в частности относительно удара ниже пояса, который едва не завершил выступление Усика.

Последний бой в карьере украинец планирует провести против Тайсона Фьюри. Это будет третье противостояние между ними: в предыдущих двух встречах Усик одерживал победы, тем самым укреплял свою репутацию одного из лучших боксеров современности. О дате финального боя пока не сообщается, однако сам Александр подчеркнул, что именно Фьюри должен стать его заключительным соперником на профессиональном ринге.

Что известно о бое Усик - Дюбуа 2 (19 июля)

Второй бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа запланирован на 19 июля 2025 года. По предварительным данным, поединок пройдет в Лондоне на стадионе Уэмбли, Усик будет защищать титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO, в то же время у Дюбуа есть титул IBF.

Первый бой между ними состоялся в августе 2023 года и завершился победой Усика техническим нокаутом в девятом раунде. Впрочем, британская сторона тогда выразила возмущение из-за решения рефери и говорила якобы о "чистом" ударе, который был засчитан как удар ниже пояса. Именно это стало поводом для организации реванша.

Усик настроен серьезно и готовится завершить карьеру громкими победами, чтобы войти в историю бокса как непобедимый чемпион.