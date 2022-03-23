Усик выехал из Украины готовиться к бою с Джошуа

Украинский боксер Александр Усик выехал из страны для подготовки к бою-реваншу с британцем Энтони Джошуа, чтобы защищать звание чемпиона мира. Поединок ориентировочно состоится в конце мая или начале июня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта в эфире всеукраинского телемарафона.
Чиновник отметил, что министерство делает все, чтобы украинские спортсмены в это время выезжали для участия в соревнованиях.
"У нас свой спортивный фронт, и нам очень важно, чтобы наши спортсмены побеждали на всех международных соревнованиях, на чемпионатах Европы, мира, на Кубках мира... И мы делаем все, чтобы наши спортсмены тренировались, выезжали за границу, принимали участие в соревнованиях", - сказал он.
Гутцайт рассказал, что сейчас Усик поехал тренироваться к бою - у него будет поединок за звание чемпиона мира.
"Для нас очень важно, чтобы он победил, и еще раз сказал на весь мир, что он всегда будет против войны и он за мир. Это для нас очень важно", - подчеркнул глава Минспорта.
Также чиновник прокомментировал решение Василия Ломаченко отказался от боя с абсолютным чемпионом мира в легком весе Джорджем Камбососом, и остаться в Украине в рядах территориальной обороны Белогород-Днестровского.
"Это личное право Василия. Он очень любит и уважает свою страну. Для него очень важно, чтобы мы победили", - высказался Гутцайт.
Он напомнил, что на днях Ярослава Магучих завоевала "золото" в прыжках в высоту на Чемпионате Мира по легкой атлетике в Белграде, а Марина Бех-Романчук взяла "серебро" в тройном прыжке на ЧМ.
Добавим также, что Усик, как отец троих детей, имеет юридическое право выезжать из Украины.
Ранее мы сообщали, что оккупанты обстреляли дом Усика под Киевом.
Напомним также, перед этим Усик обратился к украинцам во время войны.
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