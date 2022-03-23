Усик выехал из Украины готовиться к бою с Джошуа

Чиновник отметил, что министерство делает все, чтобы украинские спортсмены в это время выезжали для участия в соревнованиях.

"У нас свой спортивный фронт, и нам очень важно, чтобы наши спортсмены побеждали на всех международных соревнованиях, на чемпионатах Европы, мира, на Кубках мира... И мы делаем все, чтобы наши спортсмены тренировались, выезжали за границу, принимали участие в соревнованиях", - сказал он.

Гутцайт рассказал, что сейчас Усик поехал тренироваться к бою - у него будет поединок за звание чемпиона мира.

"Для нас очень важно, чтобы он победил, и еще раз сказал на весь мир, что он всегда будет против войны и он за мир. Это для нас очень важно", - подчеркнул глава Минспорта.

Также чиновник прокомментировал решение Василия Ломаченко отказался от боя с абсолютным чемпионом мира в легком весе Джорджем Камбососом, и остаться в Украине в рядах территориальной обороны Белогород-Днестровского.

"Это личное право Василия. Он очень любит и уважает свою страну. Для него очень важно, чтобы мы победили", - высказался Гутцайт.

Он напомнил, что на днях Ярослава Магучих завоевала "золото" в прыжках в высоту на Чемпионате Мира по легкой атлетике в Белграде, а Марина Бех-Романчук взяла "серебро" в тройном прыжке на ЧМ.

Добавим также, что Усик, как отец троих детей, имеет юридическое право выезжать из Украины.