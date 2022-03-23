Усик виїхав з України готуватися до бою з Джошуа

Чиновник зазначив, що міністерство робить все, щоб українські спортсмени в цей час виїжджали для участі в змаганнях.

"У нас свій спортивний фронт, і нам дуже важливо, щоб наші спортсмени перемагали на всіх міжнародних змаганнях, на чемпіонатах Європи, світу, на Кубках світу... І ми робимо все, щоб наші спортсмени тренувалися, виїжджали за кордон, брали участь у змаганнях", - сказав він.

Гутцайт розповів, що зараз Усик поїхав тренуватися до бою - у нього буде поєдинок за звання чемпіона світу.

"Для нас дуже важливо, щоб він переміг, і ще раз сказав на весь світ, що він завжди буде проти війни та він за мир. Це для нас дуже важливо", - наголосив глава Мінспорту.

Також чиновник прокоментував рішення Василя Ломаченка відмовився від бою з абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі Джорджем Камбососом, і залишитися в Україні в лавах територіальної оборони Білогород-Дністровського.

"Це особисте право Василя. Він дуже любить і поважає свою країну. Для нього дуже важливо, щоб ми перемогли", - висловився Гутцайт.

Він нагадав, що днями Ярослава Магучіх завоювала "золото" в стрибках у висоту на Чемпіонаті світу з легкої атлетики в Белграді, а Марина Бех-Романчук взяла "срібло" в потрійному стрибку на ЧС.

Додамо також, що Усик, як батько трьох дітей, має юридичне право виїжджати з України.