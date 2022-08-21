Усик выбрал себе следующего соперника: чье имя назвал чемпион

Александр Усик после боя против Энтони Джошуа назвал имя своего следующего соперника. Он выразил желание разделить ринг с Тайсоном Фьюри.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, сделанное чемпионом сразу после победы в поединке-реванше.
"Я буду боксировать с Тайсоном Фьюри, или не буду боксировать вообще", - сказал Усик.
Он также обратился к британцу напрямую и призвал его вернуться на ринг.
К слову, в ночь на 21 августа Усик защитил чемпионские пояса по версиям WBA, IBF, WBO и IBO, а также выиграл вакантный пояс от журнала The Ring.
Однако, чтобы стать абсолютным чемпионом мира ему не хватает одного звания - по версии WBC. Этим поясом сейчас владеет Тайсон Фьюри.
Напомним, мы ранее опубликовали хронологию событий боя-реванша между Усиком и Джошуа.