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Усик выбрал себе следующего соперника: чье имя назвал чемпион

Фото: Усик выбрал себе следующего соперника (twitter.com/MatchroomBoxing)
Автор: Олег Васкив

Александр Усик после боя против Энтони Джошуа назвал имя своего следующего соперника. Он выразил желание разделить ринг с Тайсоном Фьюри.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, сделанное чемпионом сразу после победы в поединке-реванше.

"Я буду боксировать с Тайсоном Фьюри, или не буду боксировать вообще", - сказал Усик.

Он также обратился к британцу напрямую и призвал его вернуться на ринг.

К слову, в ночь на 21 августа Усик защитил чемпионские пояса по версиям WBA, IBF, WBO и IBO, а также выиграл вакантный пояс от журнала The Ring.

Однако, чтобы стать абсолютным чемпионом мира ему не хватает одного звания - по версии WBC. Этим поясом сейчас владеет Тайсон Фьюри.

Напомним, мы ранее опубликовали хронологию событий боя-реванша между Усиком и Джошуа.

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Александр УсикБокс