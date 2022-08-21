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Усик обрав собі наступного суперника: чиє ім'я назвав чемпіон

Фото: Усик обрав собі наступного суперника (twitter.com/MatchroomBoxing)
Автор: Олег Васьків

Олександр Усик після бою проти Ентоні Джошуа назвав ім'я свого наступного суперника. Він висловив бажання розділити ринг з Тайсоном Ф'юрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, зроблену чемпіоном одразу після перемоги у поєдинку-реванші.

"Я буду боксувати з Тайсоном Ф'юрі, або не боксуватиму взагалі", - сказав Усик.

Він також звернувся до британця напряму та закликав того повернутися на ринг.

До слова, в ніч на 21 серпня Усик захистив чемпіонські пояси за версіями WBA, IBF, WBO та IBO, а також виграв вакантний пояс від журналу The Ring.

Однак, аби стати абсолютним чемпіоном світу йому бракує одного звання - за версією WBC. Цим поясом нині володіє Тайсон Ф'юрі.

Нагадаємо, ми раніше опублікували хронологію подій бою-реваншу між Усиком і Джошуа.

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