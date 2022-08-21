Усик обрав собі наступного суперника: чиє ім'я назвав чемпіон

"Я буду боксувати з Тайсоном Ф'юрі, або не боксуватиму взагалі", - сказав Усик.

Він також звернувся до британця напряму та закликав того повернутися на ринг.

До слова, в ніч на 21 серпня Усик захистив чемпіонські пояси за версіями WBA, IBF, WBO та IBO, а також виграв вакантний пояс від журналу The Ring.

Однак, аби стати абсолютним чемпіоном світу йому бракує одного звання - за версією WBC. Цим поясом нині володіє Тайсон Ф'юрі.