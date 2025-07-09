Усик вразить Лондон несподіваною презентацією: про що йде мова

Що відомо про мозаїку і акцію

Оригінальну мозаїку "Боривітер" із соколом у польоті, що символізує творчу свободу, створила група художників на чолі з Аллою Горською у Маріуполі в 1967 році.

Через три роки після її створення Аллу Горську жорстоко вбили радянські спецслужби. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення РФ, панно зазнало суттєвих пошкоджень.

Усик представить світові таємницю знищеної мозаїки Горської (Ukraine WOW)

Робота над відновленням мозаїки тривала пів року, і панно з точністю до найменшої деталі повторює оригінальну мозаїку в Маріуполі.

Для цього у різних куточках світу знайшли і привезли понад 700 кг матеріалів: від непрозорого скла (смальти) та плитки потрібних кольорів до металевих плит і навіть алюмінієвих ложок.

До відтворення мозаїки долучились 15 художників-монументалістів і дослідників, серед яких Анастасія Лелюк, Тетяна Тадай, Інга Леві, Ольга Чикало, Аля Сєгал, Тамара Турлюн, Поліна Пискурьова, Анастасія Антонець, Тетяна Бакум, Андрій Фішер, Ганна Круть.

Очолили команду онука Алли Горської Олена Зарецька та культурна менеджерка Настя Іщенко.

Для "Боривітра" також створили спеціальну конструкцію, яка дозволяє йому безпечно мандрувати. Відтворена мозаїка була представлена в Києві у червні цього року.

Відновлена мозаїка Горської буде представлена у Лондоні (фото: Ukraine WOW)

А тепер вона буде популяризувати українське мистецтво та розповідати світові про тих, кого Росія намагається знищити, у світі, несучи повідомлення про стійкість та відродження.

Організатори акції і сам Усик впевнені: відтворення "Боривітра" - це не просто реставрація. Це потужний символ віри в те, що все знищене в Україні буде відновлено, а українська культурна спадщина буде збережена, щоб вражати та надихати світ.